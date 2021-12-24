Какие бестселлеры стали лауреатами премии «Стоимость владения автомобилем – 2021»?

Среди 25 самых продаваемых автомобилей в России 9 попали в число лауреатов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership)*, учрежденной аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Мы решили привести эти модели в виде наглядной картинки.

Как оказалось, самая продаваемая модель – LADA Granta – не является абсолютным лидером по стоимости владения. Один километр пробега «Гранты» обходится в 7,6 руб./км, и это чуть выше, чем у другой модели LADA – высокого хэтчбека XRAY (7,5 руб./км). Который в ТОП-25 российского рынка оказывается наиболее выгодным во владении. Нам стало интересно, за счет чего LADA XRAY опередил «Гранту»?

На этот вопрос ответил заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин:

- XRAY незначительно опередил «Гранту» за счет чуть меньших расходов на КАСКО и топливо. Официальные показатели расхода топлива у моделей близки, однако XRAY допускает использование бензина АИ-92, а у LADA Granta предписан АИ-95, который соответственно дороже. Понятно, что большая часть владельцев «грант» заправляет свои автомобили топливом АИ-92, однако при расчетах мы опираемся на технические характеристики и допуски завода-изготовителя.

Что касается других бестселлеров рынка, то у «Весты» показатель стоимости владения в расчете на 1 км пробега тоже составил менее 8 рублей. Результаты остальных моделей представлены на картинке, причем у пяти из них они находятся в диапазоне 8,4 – 9,5 руб./км. И только у Kia K5 он превышает 11 руб./км.

Напомним, что премия «Стоимость владения автомобилем» является итогом масштабного исследования, проведенного экспертами агентства «АВТОСТАТ». Методика исследования учитывает основные расходы, которые несет владелец автомобиля – страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо – в зависимости от условий и региона эксплуатации. При этом в качестве ключевых параметров для расчета выступают следующие: период владения автомобилем – 3 года, суммарный пробег – 45 000 км, возраст владельца – 35 лет, стаж вождения – 10 лет.

О том, какие еще модели вошли в число лауреатов Премии (в разбивке по сегментам рынка), можно узнать здесь.

* Использование информации / материалов запрещено без согласования с ООО «АВТОСТАТ». Уточнить условия использования можно по электронному адресу: avb@autostat.ru.