Владельцы каких марок стали больше экономить на обслуживании и ремонте автомобилей?

Пандемия и кризисные явления в экономике привели к тому, что 2021 год в России продолжил тренд на снижение покупательской способности населения. К этому добавились желание сэкономить, например, у тех, кто потерял работу или у кого снизились доходы.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с Авто Mail.ru решили посмотреть, как все это сказалось на обслуживании и ремонте автомобилей, находящихся во владении у россиян. В августе 2021 года был проведен опрос по данной теме. Его результаты показали, что изменения в отношении к автомобилям есть, даже по сравнению с 2020 годом, который тоже был непростым.

Вопрос, который задавался автовладельцам, так и звучал: «Стали ли вы в 2021 году экономить на обслуживании и ремонте автомобиля (по сравнению с 2020 годом)?». Любопытно, что доля тех, кто стал стараться выгадать на расходах, во многом зависела от принадлежности к той или иной марке. На основании полученных данных эксперты выделили десятку марок-лидеров.

Больше всего желающих сэкономить на ремонте и обслуживании машины оказалось среди владельцев японского бренда Mitsubishi (43,1%). За ним в этом рейтинге последовал немецкий Audi (41,6%), который, кстати, стал единственным из премиум-сегмента в десятке лидеров. Далее следуют LADA (37,2%) и Chevrolet (37%). На пятом месте - Ford (35,8%). В ТОП-10 также вошли хозяева Renault (35%), Hyundai (34,5%), Toyota (34%), Mazda (34%) и Skoda (33,6%). Отметим, что даже 33,6% - довольно высокий показатель, потому что это каждый третий автовладелец.

Более глубокое исследование по теме ремонта и сервисного обслуживания автомобилей содержится в новом маркетинговом отчете «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля». Из него можно узнать не только о том, где автовладельцы разных марок предпочитают проводить ТО и ремонт своего автомобиля, но и причины, по которым они выбирают тот или иной вариант, опасения, возникающие при посещении сервиса, и о многом другом.