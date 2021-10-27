Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2021 года

С января по сентябрь нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 млн 168,1 тыс. единиц, что на 14% больше результата за 9 месяцев 2020-го.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика зафиксирована практически во всех сегментах, кроме С, который показал падение на 28,7%. А вот наилучший рост среди представленных на картинке демонстрирует сегмент E (+31,8%). При этом еще у двух – D и Coupe/Cabriolet – тоже наблюдается довольно высокая динамика (+29% и +30% соответственно).

Крупнейшими сегментами на нашем рынке по-прежнему являются SUV и В, которым на двоих принадлежит 86% от общего объема реализации. Так, по итогам 9 месяцев кроссоверы и внедорожники были проданы в количестве 586,7 тыс. штук. Это на 18,7% больше, чем в январе – сентябре 2020-го. Лидерство среди моделей здесь по-прежнему удерживает Hyundai Creta с результатом 53,4 тыс. экземпляров (+2,5%).