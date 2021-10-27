Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2021 года

С января по сентябрь нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 млн 168,1 тыс. единиц, что на 14% больше результата за 9 месяцев 2020-го.
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика зафиксирована практически во всех сегментах, кроме С, который показал падение на 28,7%. А вот наилучший рост среди представленных на картинке демонстрирует сегмент E (+31,8%). При этом еще у двух – D и Coupe/Cabriolet – тоже наблюдается довольно высокая динамика (+29% и +30% соответственно).
Крупнейшими сегментами на нашем рынке по-прежнему являются SUV и В, которым на двоих принадлежит 86% от общего объема реализации. Так, по итогам 9 месяцев кроссоверы и внедорожники были проданы в количестве 586,7 тыс. штук. Это на 18,7% больше, чем в январе – сентябре 2020-го. Лидерство среди моделей здесь по-прежнему удерживает Hyundai Creta с результатом 53,4 тыс. экземпляров (+2,5%).
Автомобили сегмента В за отчетный период разошлись тиражом в 419,2 тыс. штук, заняв долю в 35,9%. Их продажи за отчетный период выросли почти на 10%. Бестселлером здесь остается отечественная LADA Granta (91 тыс. шт.; +7,8%).
Отдельно стоит отметить сегмент D, рыночная доля которого превышает 5%, а лидером тут оказывается модель Kia К5. Доля каждого из оставшихся сегментов составила менее 3%. С их показателями и наиболее популярными моделями можно ознакомиться на картинке, а рассчитать стоимость владения – при помощи специального Калькулятора.
Фото: Hyundai