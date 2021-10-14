У каких брендов самые узнаваемые программы по автомобилям с пробегом?

ТОП-10 самых узнаваемых (с подсказкой) возглавила программа Audi с пробегом :plus – в предложенном списке ее отметили как знакомую почти 39% из числа наших респондентов. Высокий процент узнаваемости (с ними знаком почти каждый третий из участников опроса) показали также программы BMW Premium Selection и Volkswagen das WeltAuto (35,1% и 32,5% соответственно).

Многие автопроизводители, присутствующие на российском рынке, имеют собственные спецпрограммы по автомобилям с пробегом. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки нового отчета « Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев » решили проверить, какие из них наиболее знакомы россиянам.

Практически каждый четвертый респондент (25,9%) отметил в предложенном списке Skoda das WeltAuto. В пятерку лидеров также вошла программа Kia «Уверен» (23,3%). Узнаваемость спецпрограммы Mercedes-Benz Certified составила 21,2%. В ТОП-10 попали еще программы по автомобилям с пробегом таких брендов, как LADA, Toyota, Land Rover, Hyundai – их «узнаваемость» с подсказкой оказалась тоже достаточно высока, в диапазоне от почти 15% до 20%.

В нашем исследовании «Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев» содержится много и другой, не менее интересной для автобизнеса информации, которая поможет лучше ориентироваться на вторичном авторынке, понимать психологию потенциального клиента, видеть результаты своей работы на фоне конкурентов и многое другое.

Кстати, быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Audi