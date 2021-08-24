Какие бренды больше всего продают автомобилей с АТ в России?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что на долю новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ)*, приходится 64% от общего объема российского рынка. При этом у различных марок доля реализации машин с АТ заметно отличается.

Больше всего легковых автомобилей с «автоматом» в нашей стране продает Kia. В 1 полугодии 2021 года дилеры корейского бренда продали 100,5 тыс. таких машин, что составляет 93% от всех его продаж.

Другой производитель из Южной Кореи – Hyundai – за этот же период реализовал 75,2 тыс. автомобилей с АКП, а их доля в структуре марки составила 83%. А вот у японской Toyota, которая замыкает тройку лидеров по продажам машин с автоматической трансмиссией (44,9 тыс. шт.), данный показатель и вовсе равен 97%.