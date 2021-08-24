Какие бренды больше всего продают автомобилей с АТ в России?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что на долю новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ)*, приходится 64% от общего объема российского рынка. При этом у различных марок доля реализации машин с АТ заметно отличается.
Больше всего легковых автомобилей с «автоматом» в нашей стране продает Kia. В 1 полугодии 2021 года дилеры корейского бренда продали 100,5 тыс. таких машин, что составляет 93% от всех его продаж.
Другой производитель из Южной Кореи – Hyundai – за этот же период реализовал 75,2 тыс. автомобилей с АКП, а их доля в структуре марки составила 83%. А вот у японской Toyota, которая замыкает тройку лидеров по продажам машин с автоматической трансмиссией (44,9 тыс. шт.), данный показатель и вовсе равен 97%.
В представленном рейтинге у 8 из 10 брендов доля реализации автомобилей с АТ оказывается выше общероссийского уровня (64%). Более того, у немецких премиум-марок – BMW и Mercedes-Benz – она даже достигает максимально возможного значения (100%). Только у Renault и LADA рыночная доля машин с АТ в нашем рейтинге находится заметно ниже, чем в среднем по РФ. Если у французского бренда это каждый третий автомобиль, то у отечественного – каждый десятый.
Мы также рассмотрели, какую долю занимает автоматическая трансмиссия в продажах бестселлеров представленных марок. Так, у Kia Rio и Hyundai Creta она составляет 88% и 81% соответственно, а у Toyota RAV4 – 95%.
* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.
Графика: Дмитрий Лавренёв
Фото: Kia, АВТОСТАТ