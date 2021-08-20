На покупку каких автомобилей было потрачено больше денег в 1 полугодии?

Ёмкость российского рынка новых легковых автомобилей в 1 полугодии 2021 года составила 1531 млрд рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 54% больше, чем в январе – июне прошлого года (997 млрд руб.). За указанный период больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей Kia – 172,4 млрд рублей. На втором месте – продукция LADA (148,5 млрд рублей).

На третьей строчке нашего рейтинга находится Mercedes-Benz, емкость рынка которого составила 139,3 млрд рублей. Следом идет ещё один немецкий премиум-бренд – BMW (135,5 млрд руб.), а замыкает первую пятёрку японская Toyota (134,2 млрд руб.). Отметим, что у российском марки самый низкий показатель средневзвешенной цены в ТОП-10 – 768,3 тыс. руб. А самый высокий он у Mercedes-Benz – 6 133,1 тыс. руб.

В ТОП-10 марок по показателю ёмкости рынка также вошли: Hyundai (132,6 млрд руб.), Volkswagen (88,8 млрд руб.), Skoda (86,9 млрд руб.), Renault (78,1 млрд руб.) и Lexus (51,1 млрд руб.). Эксперты отмечают, что в сравнении с прошлогодними результатами у всех марок, вошедших в первую десятку, ёмкость рынка увеличилась. Любопытно, что лучше всего это удалось массовым брендам LADA (+69,5%) и Skoda (+65,3%). Наименьший в десятке показатель роста - у японской Toyota (+21,2%).

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