Hyundai Creta. Кто владельцы?

Средний возраст владельца нового кроссовера Hyundai Creta - 48 лет, подержанного - чуть моложе (45 лет). Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования, по итогам которого был составлен портрет россиян, владеющих такими корейскими автомобилями. Среди тех, кому нравится водить Creta, мужчины составляют большинство (по новым автомобилям мужчин-владельцев 58,9%, по авто с пробегом - 56,5%), однако немало среди них и женщин (по новым автомобилям 41,1%, по подержанным - 43,5%).

Среди мужчин-владельцев новых Hyundai Creta основная масса - люди зрелого возраста, 38 лет и выше, причем возрастной пик падает на тех, кому 60 плюс минус пять лет. У женщин возрастная «кривая» выглядит несколько иначе: наибольший интерес к новым «кретам» проявляют женщины 35-50 лет, а далее он в основном плавно снижается.

Что касается подержанных автомобилей, здесь почти нет четко-выраженных гендерных различий, наша графическая «ёлочка» выглядит почти симметрично. Возрастные перепады, связанные с интересом к этому SUV, выражены более гладко, чем у владельцев новых автомобилей, а наиболее активно приобретают такие кроссоверы как женщины, так и мужчины лет 35.

Любопытный факт по поводу географии популярности Hyundai Creta: ТОП-5 регионов, где больше всего покупают такие автомобили, практически одинаковый, как по рынку новых автомобилей, так и с пробегом. В пятерку входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан. Ну, разве только по объемам покупок новых автомобилей Санкт-Петербург опережает Краснодарский край.

Напомним, что специалисты агентства «АВТОСТАТ» провели обширное исследование, касающееся различий в процессе выбора и эксплуатации разных автомобилей. Подробности - в отчете.