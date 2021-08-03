ТОП-10 марок с наименьшими доходами автовладельцев

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе одного из своих исследований рассмотрели зависимость между доходами автовладельца и стоимостью покупаемой машины. В рамках проведенного опроса всем респондентам (более 3 тыс. человек) задавался вопрос: «Сколько денег вы зарабатываете в месяц в расчете на одного члена семьи?», а затем посмотрели, автомобили каких брендов участники исследования выбирали для покупки.

В самом низу ТОП-10, которые выбрали менее обеспеченные из наших респондентов (с доходом на одного члена семьи менее 40 тыс. рублей в месяц) оказались автомобили китайской марки Lifan и отечественной LADA. Отметим, что средневзвешенная цена у обеих марок - менее 1 млн рублей (886 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно). То есть, люди с более низким доходом выбрали марки с меньшей высокой средневзвешенной стоимостью, что вполне логично.

Кроме двух вышеупомянутых, в ТОП-10 марок, которые выбрали респонденты с доходами до 50 тыс. рублей в месяц (включительно), попали Suzuki, Geely, Kia, УАЗ, Citroen, Renault, Hyundai и Chery.

При этом, как отметили эксперты, в категории c доходом от 40 до 45 тыс. рублей четкой прямой зависимости между величиной дохода и ценами уже не наблюдалось. Здесь в предпочтениях респондентов оказались марки как со средневзвешенной ценой 1 млн 015 тыс. рублей (Renault), так и 1 млн 698 тыс. рублей (Сitroen). Интересно, что автомобили УАЗ с относительно невысокой средневзвешенной ценой (1,1 млн рублей) заняли в этом рейтинге более высокое, четвертое, место, чем Hyundai, Chery, Citroen, у которых данный показатель выше.

О чем говорят полученные результаты? Вероятно, о том, что престиж тех или иных автомобильных брендов в глазах автовладельцев не связан только с ценой автомобиля. Ранее эксперты отметили такую же тенденцию у респондентов, которые по уровню доходов могут позволить себе приобрести не массовый, а премиальный автомобиль.

Очевидно, что предпочтения автовладельцев и престижность той или иной марки формируются на основе других факторов, нежели только цена. Каких? Подробно об этом говорится в отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили, мнение автовладельцев».

Графика: Дмитрий Лавренёв