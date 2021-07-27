ТОП-10 марок с наибольшими доходами автовладельцев

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе одного из своих исследований рассмотрели зависимость между доходами автовладельца и стоимостью покупаемой машины. Понятно, что человек, зарабатывающий меньше 40 тыс. рублей в месяц, «мерседес» за 6 млн рублей покупать вряд ли станет - вероятнее всего, он остановит свой выбор на автомобиле поскромнее. Но среди тех, кто в силу высоких доходов может позволить себе дорогую «премиалку» - насколько важным ориентиром является цена машины?

В рамках проведенного опроса всем респондентам (более 3 тыс. человек) задавался вопрос: «Сколько денег зарабатывает ваша семья в месяц в расчете на одного члена семьи?», а затем смотрели, автомобили каких брендов участники исследования выбирали для покупки. Любопытно, но самые обеспеченные из наших респондентов (с доходом более 80 тыс. рублей в месяц) остановили свой выбор отнюдь не на самых дорогих машинах. На первое место здесь неожиданно вышел бренд MINI со средневзвешенной ценой в 2,6 млн рублей. Специалисты объяснили такой парадокс отнюдь не скупостью данной категории покупателей. Просто MINI многие приобретают вторым или даже третьим автомобилем в семью.

Что касается других закономерностей, эксперты отметили, что респонденты с самыми высокими доходами (свыше 60 тыс. рублей на одного члена семьи) выбирали для себя автомобили разной стоимости. В ТОП-10 у наиболее обеспеченных автовладельцев (рейтинг составлен по уровню дохода) попали и Genesis, со средневзвешенной ценой в 5 млн рублей, и Toyota - с показателем около 3 млн рублей. Интересно, что марка Land Rover, обладающая в нашей десятке самой высокой средневзвешенной ценой - 7,4 млн рублей - заняла лишь 7-е место. А кроме них, автовладельцы также отдавали предпочтения Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Infiniti и Lexus.

О чем говорят полученные результаты? Вероятно, о том, что престиж тех или иных автомобильных брендов в глазах обеспеченных автовладельцев не связан только с ценой автомобиля. Очевидно, что предпочтения автовладельцев и престижность той или иной марки - формируются на основе других факторов. Каких? Подробно об этом говорится в отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили, мнение автовладельцев».