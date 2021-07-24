Динамика вторичного рынка в массовом и премиальном сегментах

Структура рынка легковых автомобилей с пробегом при делении их на массовый и премиальный сегменты напоминает положение дел на рынке новых машин. Здесь также превалируют марки массовых брендов, и соотношение их с «премиалкой» примерно такое же: 90% на 10%. Такие данные привели эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на форуме автобизнеса «Used Cars Forum - 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который прошел 21 июля (видеозапись доступна по ссылке).

Всего за 5 месяцев текущего года на вторичном рынке было куплено более 2 млн машин массовых марок и почти 227 тыс. премиальных. При этом массовый сегмент рынка вырос на 27,8%, а в премиальном динамика оказалась выше (+32,9%).

В лидерах массовых марок, с огромным преимуществом перед конкурентами, находится отечественная LADA с объемом рынка за этот период в 532,7 тыс. штук. На втором месте - японская Toyota (250,2 тыс. шт.), на третьем - Nissan (126,3 тыс. шт.). В пятерку лидеров вошли также Hyundai и Kia (126,1 тыс. и 124 тыс. шт. соответственно). Порог в 100 тысяч единиц по итогам 5 месяцев больше не преодолела ни одна марка. Эксперты отметили, что буквально весь ТОП-25 демонстрирует положительную динамику, причем у большинства брендов - выраженную двузначными числами. Самый большой рост - у корейской KIA (+38,5%).

Что касается премиум-сегмента, то здесь на вторичном рынке лидирует немецкая тройка марок: Mercedes-Benz (с результатом 56,8 тыс. шт.), BMW (54,6 тыс. шт.), Audi (39,4 тыс. шт.). Далее следуют Lexus (21,9 тыс. шт.), Volvo (13,3 тыс. шт.), Land Rover (13,2 тыс. шт.). Отметим, что и здесь все бренды демонстрируют серьезный рост, в диапазоне от 21,8% (smart) до 42,5% (MINI).

При этом не стоит забывать, что высокая положительная динамика как среди массовых марок, так и среди премиальных, во многом объясняется эффектом низкой базы, которая сложилась во 2 квартале 2020 года на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Они напрямую затронули авторынок, в том числе и вторичный.

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