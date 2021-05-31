Как за 10 лет выросли цены на популярные модели российского рынка?

Самые продаваемые автомобили в России являются таковыми во многом благодаря своей цене. Эксперты сайта «Цена Авто» решили посмотреть, как сильно выросла их стоимость за последние 10 лет, начиная с 2012 года? Поясним, что в расчет принималась минимальная цена на начало года за автомобиль в базовой комплектации.

Самый доступный и одновременно самый популярный автомобиль в нашей стране, отечественная LADA Granta, за 10 лет подорожал более чем вдвое. С января 2012-го по май 2021-го стоимость этой модели выросла на максимальные 127% – с 229 до 519,9 тыс. руб. Столько сейчас стоит Granta в кузове «седан», а кроме того на рынке представлены также версии в кузовах «лифтбек» (от 541,9 тыс. руб.), «универсал» (548,9 тыс. руб.) и «хэтчбек» (от 565,5 тыс. руб.).

Следующий по цене – Renault Logan, стартовая комплектация которого сегодня доступна от 706 тыс. руб. Это на 109% больше, чем 10 лет назад, когда такой же автомобиль можно было купить за 338 тыс. руб.

Более высокие цены имеют корейские Hyundai Solaris (от 840 тыс. руб.) и KIA Rio (от 889,9 тыс. руб.). За 10 лет обе модели показали практически равный рост – в пределах 90%. При этом, KIA Rio утратила звание самого дорогого автомобиля из пятерки лидеров, уступив его Volkswagen Polo.

Стоимость Volkswagen Polo сегодня является самой высокой среди указанных моделей и начинается от 957,9 тыс. руб. Это на 123% больше, чем 2012 году. Во многом это объясняется тем, что в 2020 году на рынок вышло новое поколение Volkswagen Polo в кузове «лифтбек», с новым набором силовых агрегатов и новым набором опций.

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска.

Графика: Дмитрий Лавренёв