Где в России доля юрлиц в парке легковых автомобилей выше?

Во владении российских компаний и организаций (юрлица) на 1 января 2021 года насчитывалось 1,8 млн легковых автомобилей, что составляет 4% от всего 45-миллионного парка. Такие данные привели эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки пресс-конференции «Автомобильный парк: на чём ездят россияне?» (видеозапись доступна по ссылке).

В зависимости от региона или федерального округа доля владельцев-юрлиц заметно отличается. Так, в Москве она составляет 7%, в Санкт-Петербурге - 5%. Соответственно на автомобили частников в данных субъектах РФ приходится 93% и 95%. Как отметили эксперты, среди региональных парков самая высокая доля автомобилей, зарегистрированных на компании и организации - на Чукотке (12%), самая маленькая - в Дагестане (2%).

Что касается федеральных округов, здесь у всех картина складывается примерно одинаковая: соотношение юридических и физических лиц среди владельцев составляет 3% к 97%. Исключением является только Уральский ФО, где доля автомобилей, находящихся в собственности компаний и организаций немного больше - 4%. Соответственно, на «физиков» оформлено 96%.

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Графика: Дмитрий Лавренёв