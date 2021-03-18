17 марта 2021 года

В России суммарно зарегистрировано порядка 60 млн единиц транспортных средств (по состоянию на 1 января 2021 года). Такие данные озвучил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе специальной пресс-конференции «Автомобильный парк: на чем ездят россияне?», которая состоялась 17 марта (видеозапись мероприятия доступна по ссылке).

Сколько было 10 лет назад?

Львиная доля (76%) всех транспортных средств приходится на легковые автомобили, которых насчитывается 45 млн штук. Вторым по величине является сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV), который занимает в парке 7%, или 4,19 млн единиц. На грузовые автомобили и прицепы/полуприцепы приходится по 6% (3,77 млн и 3,44 млн шт. соответственно). Мототехнике принадлежит 4% (2,36 млн. шт.). Самой малочисленной категорией у нас в стране являются автобусы – их доля составляет лишь около 1% парка (0,41 млн шт.).

Аналитики агентства решили рассмотреть, как изменился российский парк за последние десять лет. Оказалось, он вырос на 31%. По данным агентства «АВТОСТАТ», в период с 2011 по 2021 годы рост произошел во всех сегментах парка, за исключением мотоциклов, численность которых снизилась на 8,2%. Самый большой рост за прошедшее десятилетие показали прицепы и полуприцепы (+47,6%), то есть, почти наполовину. На 36% вырос парк легковых автомобилей, на 25% – легких коммерческих. Численность автобусов увеличилась на 8,5%, грузовиков – на 7,7%.

Парк «старый» или «молодой»?

На начало нынешнего года средний возраст парка транспортных средств в России составил 15,2 лет. Однако есть категории транспорта, где этот показатель значительно выше: мотоциклы – 28,8 лет, грузовики – 21,6 лет. У автобусов (16,6 лет), прицепов/полуприцепов (16 лет) и LCV (15,9 лет) он тоже выше, чем в целом по парку. А вот средний возраст самой многочисленной категории – легковых автомобилей – составляет всего 13,9 лет. И здесь более 40% транспортных средств – моложе 10 лет.

Где произведены и насколько «токсичны»?

Более 60% всей автомобильной техники было произведено на территории РФ. Причем наиболее явно это видно в сегменте грузовиков, 70% которых – локального производства. У легковых автомобилей и автобусов этот показатель составляет 63%. Но у легковых довольно высока доля иномарок российской сборки (27%). В остальных категориях этот показатель варьируется от 2% до 6%.

Сегодня в развитых странах мира много внимания уделяется вопросам, связанным с нормами токсичности транспорта. В ряде стран Европы применяются меры, способствующие выводу из эксплуатации транспортных средств, не соответствующих нормам токсичности. На 1 января 2021 года даже нормам Евро-2 не соответствует 58,7% российского грузового парка, 39,2% автобусов, 38,3% легких коммерческих автомобилей и 24,1% легковых машин. Что же касается стандартов Евро-5 и выше, то в нашей стране ему удовлетворяет лишь 3,5% парка автобусов, 8% грузовых автомобилей, 8% легких коммерческих автомобилей и 22,6% легковых автомобилей.

Легковых автомобилей – 45 млн

В ходе доклада также было представлено несколько ключевых цифр по легковым автомобилям, которых, напомним, числится 45 млн единиц.

Самый крупный региональный парк – в Москве: здесь сосредоточено 8% всех легковых транспортных средств России, или 3,6 млн единиц. На втором месте – парк Московской области (2,74 млн шт.), на который приходится 6%. Из нестоличных самый крупный парк – у Краснодарского края (около 2 млн шт.).

По данным агентства «АВТОСТАТ», парк легковых автомобилей России представлен 112 различными марками. При этом свыше 90% приходится всего на 25 марок. В частности, отечественная LADA занимает 30,6% от общего количества, японская Toyota – 9%, корейские Hyundai и KIA – 5,3% и 5,2% соответственно. Среди марок, доля которых в парке составляет более 3%, можно также назвать: Nissan (4,8%), Renault (4,6%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%) и Ford (3,1%).

«Львиная доля» (96%) парка в данном сегменте зарегистрирована на физических лиц, соответственно всего 4% оформлено на компании и организации.

Дизельные автомобили занимают в легковом автопарке РФ всего 5%. А что касается машин с правым рулем, то здесь на них приходится 8%. Впрочем, как отмечают эксперты, в разных регионах страны доля правого руля заметно отличается. Так, в Приморском крае 83% всех легковых машин – праворульные. Практически во всех субъектах Дальнего Востока этот показатель превышает 50%. Между тем, в Москве и Питере – на правый руль приходится всего 0,22% парка. В Санкт-Петербурге – 0,31%.

Сколько автомобилей приходится на 1000 жителей?

Как подсчитали эксперты агентства, в России на 1000 жителей приходится 313 легковых автомобилей. Иными словами, в среднем у каждого третьего россиянина есть машина. Если сравнивать этот показатель с европейским, то нам пока «до них далеко». К примеру, в целом по Евросоюзу на 1000 жителей приходится 569 автомобилей. При этом в бывшей советской республике – Эстонии – данный показатель еще выше (600 шт.). В Литве (452 шт.) он чуть ниже среднего, а в Латвии (342 шт.) – самый низкий в ЕС.

Интересно, что в период СССР Прибалтика выделялась высокой степенью автомобилизации на фоне остальных республик. Так, в Эстонии на тысячу человек в 1991 году было 138 легковых машин, а в Литве – 122. Иными словами, автомобиль тогда был у каждого седьмого эстонца и каждого восьмого литовца. Также очень высоким (по меркам Союза) был этот показатель в Грузии (96), Армении (91) и Латвии (89)…

Сейчас же в обеих закавказских странах ситуация с автомобилизацией населения выглядит хуже, чем в России (Грузия – 241; Армения – 170). По обеспеченности автомобилями наша страна в настоящее время уступает лишь балтийским государствам и Беларуси (323 шт.). А в советский период в России на 1000 жителей приходилось 60 легковых автомобилей, что было чуть выше общесоюзного уровня (59 шт.).

Электромобили и Luxury

Мы решили специально объединить эти два разных сегмента в одном разделе, поскольку на фоне всего российского автопарка они очень малы – на долю каждого из них приходится заметно меньше 0,1%.

На 1 января текущего года в России было зарегистрировано 10836 легковых электромобилей. Этот парк довольно «молод» – его средний возраст чуть превышает 7 лет.

Свыше 80% всех электрокаров в стране приходится на одну модель – Nissan Leaf. Практически все они поступили к нам из Японии и, соответственно, имеют правый руль. Всего же в российском парке электромобилей насчитывается 18 моделей 14 различных марок.

За последний год объем этого парка вырос на 71%, чему во многом способствовала отмена ввозных пошлин на электрокары для стран Таможенного союза.

Что касается люксовых автомобилей, то на начало года их насчитывалось почти 14 тыс. штук. При этом каждый четвертый (24%) был оформлен на юрлицо.

Средний возраст в этом сегменте составил около 10 лет. Самой распространенной маркой здесь оказывается Bentley с долей примерно 34% (т.е. каждый третий «люкс» в России). А из моделей выделяется Mercedes-Benz Maybach S-Class, доля которого равна около 26% (каждый четвертый автомобиль сегмента Luxury в стране).

Если же рассматривать географию парка люксовых автомобилей в Российской Федерации, то более 70% из них сосредоточено в трех регионах: Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Причем свыше половины (54%) приходится на столицу.

Что изменилось за 10 лет?

Помимо того, что парк легковых автомобилей с 2011-го по 2021 год вырос на 36%, эксперты отметили и целый ряд других тенденций. Так, например, доля машин отечественных марок в парке за последние 10 лет снизилась с 54% до 36%. А вот доля иномарок российской сборки, напротив, выросла с 7% до 27%. При этом доля импортируемых иномарок изменилась не так значительно (с 39% она упала до 37%).

В структуре парка по объему двигателей также отмечены расхождения с тем, что было 10 лет назад. И хотя более половины (51%) легкового парка по-прежнему приходится на машины с моторами объемом от 1,4 до 1,6 л, но снизилась доля машин с менее литражными двигателями и выросла – с более объемными. Так, доля «малолитражек» (до 1,4 л) упала с 16% до 12%, а доля машин с моторами от 1,6 до 2 л, наоборот, выросла – с 17% до 21%.

Опять же – если в 2011 году на долю автомобилей с двигателями мощностью до 100 л.с. приходилось 70%, то в 2021 году – лишь 47%. Таким образом, сегодня более половины парка (53%) занимают машины с моторами мощностью свыше 100 л.с.

Отдельно стоит отметить и такой факт: если 10 лет назад к сегменту SUV относился каждый седьмой легковой автомобиль в стране, то теперь уже каждый четвертый – это кроссовер или внедорожник. Но при этом крупнейшим сегментом по-прежнему является В, доля которого за это время сократилась с 46% до 42%.

А что с коммерческой техникой?

Также мы решили привести и несколько важных цифр, характеризующих состояние парка коммерческой техники в России.

Так, на 1 января 2021 года в нашей стране насчитывалось 4,19 млн легких коммерческих автомобилей (LCV). В отличие от легкового автопарка, здесь доля машин, оснащенных дизельными двигателями, гораздо выше – 32%.

В данном сегменте также заметно выше доля транспортных средств, зарегистрированных на юридических лиц. На них приходится 24% всех LCV в стране, что соответствует каждому четвертому такому автомобилю.

Что касается соотношения отечественных и иностранных брендов в структуре парка LCV, то на 1 января 2021 года преимущество остается за отечественными машинами. Иномарок в парке – всего 38%, соответственно 62% – это LCV отечественных брендов.

Помимо этого, в нашей стране на 1 января 2021 года числилось 3,77 млн единиц грузовой техники. При этом весь парк грузовых автомобилей целесообразно разделить еще на две подгруппы: среднетоннажные (массой от 3,5 до 16 тонн) и крупнотоннажные (свыше 16 тонн) автомобили.

В долевом отношении получилось, что 56% от общего количества грузовиков в России приходится на среднетоннажные машины (MCV), а 44% – на крупнотоннажные (HCV).

Если среди MCV доля дизельных автомобилей составляет 49%, то в сегменте HCV этот показатель равен 99%. Также стоит отметить, что основу парка среднетоннажных грузовиков образуют бортовые автомобили, фургоны и самосвалы, на долю которых в общей сложности приходится порядка 65%. А в парке крупнотоннажной техники столько же занимают седельные тягачи и самосвалы.