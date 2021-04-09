Какова доля дизельных легковых автомобилей в парке РФ?

В России насчитывается чуть более 2,4 млн легковых автомобилей с дизельными двигателями, что составляет 5% от всего парка. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки пресс-конференции «Автомобильный парк: на чём ездят россияне?» (видеозапись доступна по ссылке).

В зависимости от региона или федерального округа доля дизельных автомобилей заметно отличается. Если в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 10% и 9% соответственно, то в округах РФ оказывается менее 10%. Причем максимальный показатель среди всех 8 федеральных округов, наиболее близкий к столичным, наблюдается на Дальнем Востоке - 8%. Соответственно, доля в ДФО автомобилей, работающих на бензине - 92%. Меньше всего дизельных автомобилей оказалось на Северном Кавказе, там их доля в парке составляет всего 2%.

Более детальное исследование вопроса показало, что в некоторых регионах доля дизельных автомобилей даже больше, чем в Москве. Так, например, на Чукотке зафиксирован наибольший такой показатель - 26,1%.

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Графика: Дмитрий Лавренёв