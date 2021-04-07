Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в 1 квартале 2021 года

По итогам января – марта 2021 года в России было продано 387,3 тыс. новых легковых автомобилей и LCV. Это на 2,8% меньше, чем за тот же период 2020 года. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть итоги 1 квартала на авторынке более детально.

Лидерство на российском рынке по-прежнему удерживает отечественная марка LADA – ее продажи за указанный период составили 83 908 единиц, продемонстрировав рост (+5,4%). Таким образом, ее доля оказалась равной 21,7%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды KIA (51 624 шт.) и Hyundai (40 122 шт.), которые оба показали падение (-0,5% и -3,5% соответственно). В ТОП-10 марок более половины (6) показывают рыночное падение, при этом самое сильное отмечено у Nissan (-24,7%). Остальные четыре имеют положительную динамику, а лучше всех ситуация сложилась у Mercedes-Benz (+10,4%).

В модельной структуре российского рынка по итогам 1 квартала лидирует отечественная LADA Granta, проданная в количестве 30 196 экземпляров – на 1,8% больше, чем год назад. На второй позиции – корейская KIA Rio с результатом 24 638 штук (+7,6%), на третьей – LADA Vesta (23 871 шт.; -10,9%). В ТОП-5 также попали два представителя Hyundai – кроссовер Creta (19 323 шт.; +2,7%) и седан Solaris (14 940 шт.; +23,4%), которые демонстрируют рост. Здесь стоит отметить, что Hyundai Solaris имеет наилучшую рыночную динамику в ТОП-20, а сильнее всего упала реализация у Nissan Qashqai (-29,1%).

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Графика: Дмитрий Лавренёв