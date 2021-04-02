Что думают об автомобилях Lexus их владельцы?

Lexus на российском рынке по объемам продаж входит в тройку марок-лидеров премиального сегмента. Мы решили узнать, как оценивают автомобили бренда сами автовладельцы. С этой целью специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и клубом Lexus club Sense был проведен соответствующий онлайн-опрос*. Его результаты мы приводим в виде инфографики.

Оказалось, что в качестве альтернативы при покупке Lexus наши респонденты рассматривали ряд других марок, например, японскую Toyota (65,1%) или представителей немецкого автопрома - Mercedes-Benz, BMW, Audi. Тем не менее, примерно каждый пятый (18%) респондент планировал приобрести исключительно Lexus, считая эти автомобили надежными и эффектными по дизайну.

Почти 30% участников опроса в качестве аргументов «за» покупку Lexus назвали надежность, почти 27% ответили, что на их выбор повлиял внешний вид/дизайн автомобиля. Среди других причин, подвигнувших к выбору именно этого бренда, автовладельцы называли хорошее качество (9,7%) и комфорт (9,2%). Любопытно, что около 5% участников исследования признали, что приобрели Lexus просто потому, что давно мечтали о нем.

Наши ожидания от автомобиля не всегда совпадают с действительностью. Поэтому в ходе эксплуатации автомобиля владельцы уже успели отметить не только достоинства своей машины, но и недостатки. Больше всего нареканий у пользователей вызвал расход топлива автомобиля. Этот «минус» указал практически каждый четвертый респондент (24,4%). Считают высокой стоимость ремонта и запчастей - 13,3% участников опроса. Менее 10% в качестве недостатков назвали высокую цену машины (8,1%), недостаточно высокий клиренс (7,4%) и дорогое обслуживание (5,9%).

Однако, при всех этих недостатках, 72% наших участников подтвердили, что при смене автомобиля будут рассматривать к покупке снова Lexus. Среди достоинств автомобилей марки почти каждый второй назвал надежность (53,6%) и комфорт (52,9%), более четверти (27,5%) вспомнило про привлекательный дизайн, а за динамику и экономичность отдано 13,8% и 13% голосов соответственно.

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* Опрос проводился с октября 2020 года по февраль 2021 года включительно, участвовало более 200 автовладельцев – из числа посетителей lexus-sense.ru.