Какие автомобили самые популярные на рынках федеральных округов?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 2020 года и определили тройку лидеров в каждом из федеральных округах, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно результатам исследования, в 8 округах РФ бестселлерами рынка являются всего лишь 4 модели: LADA Granta, KIA Rio, Hyundai Creta, Toyota RAV4. А в некоторых из них LADA Vesta и Volkswagen Polo попадают в ТОП-3.

Самый популярный автомобиль в России в этом году – LADA Granta – добился первенства сразу в 4 федеральных округах: Приволжском, Уральском, Южном и Северо-Кавказском. Причем на Северном Кавказе доля модели в общем объеме близка к 18%, в ПФО она превышает 14%, а в ЮФО – это практически каждый десятый автомобиль.

Hyundai Creta вышла на первое место в двух округах – Сибирском и Северо-Западном, при этом ее доля составила 7,2% и 5,3% соответственно.

KIA Rio стал победителем модельного рейтинга лишь в Центральном ФО с долей 5,7%. Однако корейская модель сумела войти в ТОП-3 не только остальных семи округов, но также в Питере и в целом по стране. К тому же она занимает первое место в столице.



Кроссовер Toyota RAV 4 первенствует только на Дальнем Востоке (с долей 7,6%).

Отметим также, что LADA Vesta, занимающая второе место в общероссийском модельном рейтинге, не добилась первенства ни в одном из федеральных округов, однако сумела войти в ТОП-3 сразу пяти округов. Причем, на Северном Кавказе ее доля в общих продажах составила 14,3%, в Поволжье – 10,7%, на Урале – 8,2%, на Юге России – 7,4%, в ЦФО – 4,9%.

Volkswagen Polo не добился победы ни в одном из федеральных округов, однако он возглавил модельный рейтинг в Санкт-Петербурге с долей 4,8%, и входит в тройку лидеров Северо-Западного ФО. Также модель заниамет второе место на рынке Москвы.

Все эти модели можно найти в автосалонах проверенных дилеров.