Где в России рынок новых автомобилей растет, а где – падает?

Несмотря на то, что в 2020 году российский рынок новых легковых автомобилей, по данным агентства «АВТОСТАТ», показал падение (-8%), в некоторых федеральных округах ситуация была лучше, чем в целом по стране. А в одном из них рынок даже показал рост.

Больше других повезло Дальнему Востоку – в прошлом году рынок новых легковых машин здесь вырос на 9%. В остальных округах было отмечено падение, но если в Сибири, Поволжье, а также на Урале и Юге страны оно оказалось меньше (от -3% до -7%) общероссийского уровня, то в Северо-Западном ФО рынок упал сильнее (-9%).

Но наиболее чувствительным падение авторынка было в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах – в каждом -13%. Если же рассматривать крупнейшие мегаполисы РФ, то в Москве и Санкт-Петербурге рыночное падение тоже оказалось двузначным (-17% и -10% соответственно).

По мнению директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, в тех регионах, где во время пандемии меньше закрывалось автосалонов, и меньше было последствий коронавируса, рынки чувствовали себя лучше. «Там же, где закрытия автоцентров были масштабные, провал рынка был наиболее глубокий. Там рынки упали существенно ниже, чем в целом по России», - отметил эксперт.

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Фото: АВТОСТАТ