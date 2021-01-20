Динамика продаж автомобилей по сегментам в 2020 году

В минувшем году продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 млн 486,5 тыс. единиц, что на 8,9% меньше по сравнению с результатом 2019 года. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что во всех представленных в инфографике сегментах рынка наблюдается отрицательная динамика.

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. Так, за прошедший год было продано 720,8 тыс. кроссоверов и внедорожников (-4%), что составляет 48,5% от общего количества реализованных легковых машин в России. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (73,5 тыс. шт.; +2,9%), за которым следуют Toyota RAV4 (36,4 тыс. шт.; +19%) и Volkswagen Tiguan (33 тыс. шт.; -11,4%).

На втором месте находится сегмент В, доля которого за прошлый год составила 37,6%. Автомобили этого класса в январе – декабре 2020 года разошлись тиражом в 558,9 тыс. экземпляров (-8,3%). Лидирует здесь отечественная LADA Granta (126,1 тыс. шт.; -7,2%). На втором месте по объемам продаж находится LADA Vesta (107,3 тыс. шт.; -3,7%), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (88,1 тыс. шт.; -4,8%).

Далее, с огромным отставанием, следует сегмент D, на долю которого в 2020 году пришлось 4,8%. Реализация машин этого класса составила 71,3 тыс. единиц, показав при этом падение (-22,5%). В этом сегменте лидирую такие модели: Toyota Camry (27,4 тыс. шт.; -19,5%), KIA K5/Optima (19,9 тыс. шт.; -22,7%), Hyundai Sonata (6 тыс. шт.; -17%).

Следующий по объемам продаж – сегмент С, на долю которого пришлось 4%. Его объем в 2020 году составил 59,6 тыс. реализованных автомобилей. И это соответствует падению на 30,7%, которое оказалось самым сильным на рынке. Отметим также, что доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%, а в сегментах PickUp и Coupe/Cabriolet она даже не дотягивает до 1%. Информация об их продажах и моделях-лидерах представлена на картинке.

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