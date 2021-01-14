Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в 2020 году | АВТОСТАТ

Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в 2020 году

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Лидеры авторынка России в 2020 году
Автомобильный рынок России - 2020
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За 2020 год в нашей стране, по данным АЕБ, было реализовано почти 1,6 млн новых легковых автомобилей и LCV. Это на 9,1% меньше, чем в 2019 году.

Лидерство на российском рынке традиционно удерживает отечественная марка LADA – за год ее продажи составили 343,5 тыс. единиц, снизившись на 5,2%. Таким образом, ее доля оказалась равной 21,5%.

Далее в рейтинге следуют корейские бренды KIA (201,7 тыс. шт.) и Hyundai (163,2 тыс. шт.), которые также демонстрируют падение (на 10,7% и 8,7% соответственно). В ТОП-10 марок большинство показывают рыночное падение, исключение составили только Skoda (+6,8%) и BMW (+2,9%). Наибольшее падение – у отечественного GAZ (-19,9%).

В модельной структуре российского рынка первые две строчки занимают представители LADA. Лидером остается Granta: за январь – декабрь она разошлась тиражом в 126,1 тыс. единиц, что на 7,2% меньше, чем в 2019 году. На втором месте – Vesta, продажи которой сократились на 3,7% до 107,3 тыс. машин. Звание лучшей иномарки по-прежнему сохраняет KIA Rio: в 2020 году реализация автомобилей этого семейства составила 88,1 тыс. единиц (-4,8%). В первой пятерке также оказались Hyundai Creta (73,5 тыс. шт.; +2,9%) и Volkswagen Polo (58,5 тыс. шт.; +4,2%).

Наилучшую динамику продаж показывает новый Toyota RAV4, находящийся на 8-й позиции рейтинга. Несмотря на общее падение рынка, его реализация выросла на 19% до 36,4 тыс. штук. Эксперты отмечают, что в ТОП-20 всего три модели показывают положительную динамику: помимо Toyota RAV4, это Volkswagen Polo (+4,2%) и Hyundai Creta (+2,9%). А вот самое глубокое падение зафиксировано у Skoda Octavia (-20,4%).

Все эти автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

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