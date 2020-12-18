Динамика российского авторынка в ноябре 2020 года

Продажи новых автомобилей массового сегмента в прошлом месяце составили 143,4 тыс. единиц. Этот показатель на 7,3% выше, чем в ноябре 2019 года. В премиум-сегменте они, напротив, снизились (-3,4% до 14,3 тыс. штук), отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Если рассматривать ТОП-25 марок массового сегмента по объемам реализации, то больше половины из них (14 из 25) продемонстрировали в ноябре положительную динамику. При этом наибольший рост здесь показывает Chery. Так, в ноябре продажи автомобилей этого китайского бренда выросли в 2,5 раза. Также отличились и другие производители из КНР: Geely (+126,4%), Changan (+84,1%) и FAW (+64,6%). При этом на 21,9% выросли продажи отечественной марки LADA.

Среди аутсайдеров данного рейтинга – японский бренд Datsun, снятый в декабре с производства в России. Реализация автомобилей марки в ноябре упала на 57,4%. Продажи японской Honda сократились вдвое. Более чем на 20% снизились также рыночные показатели у Mitsubishi (-31,2%), Fiat (-24,7%), DFM (-20,9%) и Subaru (-20,5%).

В премиальном сегменте наилучшую рыночную динамику показывает Cadillac – в ноябре у американского бренда продажи машин увеличились на четверть. Японский Lexus прибавил 10,5%, реализация Audi выросла на 9,9%, Volvo – на 7,4%. Среди премиальных брендов самое глубокое падение показал Genesis (-71,9%), продажи Porsche снизились на 40,9%, Jeep – на 32%, Jaguar – на 31,6%. Infiniti продемонстрировал падение на 21,4%.

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