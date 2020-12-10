На покупку новых автомобилей потрачено 2 трлн рублей: ТОП-10 марок

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по октябрь 2020 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 964,8 млрд рублей. Это на 4,8% меньше, чем за тот же период прошлого года (2 064,5 млрд рублей).

Больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей KIA – 222 млрд рублей. Немногим меньше «ушло» на продукцию Toyota (195 млрд рублей). На третьем месте нашего рейтинга находится LADA c результатом 177,1 млрд рублей.

Ее результат за прошедшие 10 месяцев больше, чем у Hyundai (170,8 млрд рублей), BMW (168,7 млрд рублей) и Mercedes-Benz (166,1 млрд рублей). При этом у отечественной марки самая низкая в десятке средневзвешенная цена (695 тыс. рублей), а у Mercedes-Benz – самая высокая (5,5 млн рублей).

В ТОП-10 марок по емкости рынка также вошли Volkswagen, Skoda, Renault и Nissan. Эксперты отмечают, что практически у всех марок, вошедших в первую десятку, емкость рынка превысила 100 млрд рублей. Исключение составила только Renault (82,3 млрд рублей).

В сравнении с прошлогодним результатом, мы видим, что у BMW, Mercedes-Benz и Skoda емкость рынка выросла, причем у «баварцев» лучше других (+18,4%). У остальных брендов, представленных в ТОП-10, этот показатель упал, а у лидера – KIA – сильнее всего (-12,8%).

Найти автомобили этих (и других) марок можно в салонах проверенных дилеров.