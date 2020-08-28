Где обслуживают мотоциклы российские мотовладельцы?

В России числится около 2,4 млн мотоциклов и мототехники. Если быть совсем уж точным, то, по данным «АВТОСТАТ», на дату 1 июля 2020 года в парке транспортных средств России в сегменте «МТ» (мото) на учете состояло 2 млн 391,5 тыс. единиц. Из них, по информации агентства, свыше 90% имеют возраст 10 лет и старше.

Специалисты «АВТОСТАТ» и портала in-moto.ru в рамках совместного онлайн-опроса решили выяснить, где и как владельцы мотоциклов их ремонтируют. Опрос проводился с сентября 2019 по май 2020 года, в нем приняли участие более 100 владельцев мотоциклов, большинство из которых (63%) передвигается на мототехнике средней мощности (объемом двигателя до 1000 куб. см.), 33% - с объемом двигателя 1000-1600 куб. см., на самых мощных версиях ездят около 4%.

На вопрос «Где вы обслуживаете свой мотоцикл?» - почти половина респондентов (45%) ответили, что занимаются этим самостоятельно, не обращаясь к профессионалам. Лишь 20,3%% - приезжают за сервисными услугами к официальному дилеру, 13% - делают это на СТО, еще 16% - предпочитают обслуживаться у знакомых механиков-частников. Почти 6% от общего количества - используют «разные возможности» для ремонта и замены расходников.

Раз в 2 года меняет аккумулятор для своего мотоцикла примерно каждый десятый мотоциклист (11,7%), раз в 3 года - практически каждый четвертый (26,5%), раз в 5 лет -примерно каждый шестой (14,7%). Еще 13,2% - делают это «по мере необходимости».

Что же касается замены шин, то 20,6% участников опроса (или каждый пятый) сообщили, что делают это «по мере необходимости». При этом 7,4% признали, что катаются на одной и той же резине уже 5 лет. Раз в 2 года меняют шины 10,3% мотоциклистов, раз в год - 8,8%.

Отметим также, что среди участников опроса более 30% на момент опроса владели туристическими эндуро, около 27% - спортивными версиями (спорт-туры и спортбайки), более 20% - ездили на «классике». Меньше всего (около 10%) оказалось тех, кто гоняет на круизерах.

Ранее эксперты вместе с подписчиками портала in-moto.ru на основе опроса составили «портрет» российского владельца мотоцикла.