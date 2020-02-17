Парк мототехники в РФ на 01.01.2020

Отчет «Парк мототехники в России на 01.01.2020г.», в котором представлены данные по модельному и возрастному составу парка мотоциклов в России и федеральных округах в целом, а также 83 регионов страны. Подробно представлена модельная (более 400 моделей, 50 марок) и возрастная (по годам выпуска с 2019 до 1987 и старше) структура парка..

Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

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