Парк мототехники в РФ на 01.01.2020

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Отчет «Парк мототехники в России на 01.01.2020г.», в котором представлены данные по модельному и возрастному составу парка мотоциклов в России и федеральных округах в целом, а также 83 регионов страны. Подробно представлена модельная (более 400 моделей, 50 марок) и возрастная (по годам выпуска с 2019 до 1987 и старше) структура парка..
Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.
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