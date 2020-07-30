Любители быстрой езды: кто предпочитает мотоцикл автомобилю?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала in-moto.ru в рамках совместного онлайн-опроса выяснили, кто покупает мотоциклы и почему. Опрос проводился с октября 2019 по май 2020 года, в нем приняли участие более 100 владельцев мотоциклов, а на основе полученных результатов был составлен их «портрет».

В ходе исследования выяснилось, что 95% участники опроса – это мужчины, и лишь 5% приходится на женщин. Чаще всего любители мотоциклов работают инженерами или руководителями, заняты в IT-сфере, являются владельцами собственного бизнеса, а также работают водителями. Опрос также показал, что 75% респондентов помимо мотоцикла владеют еще и автомобилем.

Чем же так привлекателен двухколесный «железный конь»? По мнению участников исследования, он дает своему владельцу полную свободу перемещения (15,7%), эмоции и независимость от пробок (по 10%), а также позволяет стать более мобильным (5,7%). Большинство респондентов (18,6%) затруднились выделить какое-то конкретное преимущество и указали при ответе их совокупность.

Что касается совместных поездок на мотоцикле, то подавляющее большинство мотовладельцев (81,5%) ездят на нем в одиночку, примерно половина (45,8%) может прокатить на нем подругу, жену или друга, и лишь некоторые (7,2%) готовы «разделить» свой байк с родственниками.

94% участников опроса указали, что при езде на мотоцикле всегда используют защиту и в первую очередь – шлем (100%), мотоперчатки (98,5%) и мотокуртку (93,9%). Три четверти респондентов используют мотоботы (78,5%) и мотоштаны (73,9%), треть – наколенники (33,9%), а еще четверть – щитковую защиту на сетчатой основе, «моточерепаху» (26,2%).

Более подробную информацию о владельцах мотоциклов смотрите в наших следующих публикациях. Узнать о том, кто и почему выбирает различные модели автомобилей, можно в отчете «Портрет российского автовладельца».