Накладные расходы: сколько денег уходит на транспортный налог?

Недавно в ГосДуме РФ в очередной раз возникло предложение отменить в России транспортный налог. В качестве одной из мер для поддержки населения в кризис. Время от времени подобные предложения возникали и раньше - кто-то предлагал спрятать налог в стоимость бензина, другие хотели бы «упразднить» оплату только для владельцев отечественных автомобилей с менее мощными моторами. О каких же суммах в общей массе все-таки идет речь? Этим вопросом озадачились специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем», сделав транспортный налог темой очередного совместного онлайн-опроса. В исследовании приняли участие более 1500 человек.

Оценивая полученные результаты, эксперты отметили, что 9,9% респондентов, а это практически каждый десятый участник - транспортный налог вообще не платят. А у каждого одиннадцатого (9,1%) сумма налога составляет существенные 10 - 20 тыс. руб.

Еще 5,3% - это люди, которые не помнят, сколько денег у них уходит из семейного бюджета на данную статью расходов. Зато почти столько же автовладельцев (4,7%) вряд ли могут забыть эту цифру, поскольку их налог на машину превышает 20 тыс. руб. в год.

Самый маленький налог (менее 1000 рублей) оплачивают не так много автовладельцев из числа наших респондентов - 8,7%. А вот налоги от одной до двух и от двух до трех тысяч рублей оплачивает практически равное количество участников опроса – 11,6% и 11,7% соответственно. Их суммарное количество составляет чуть менее четверти (23,3%) от всего числа опрошенных.

Самая многочисленная группа респондентов (20,8%) расходует на уплату транспортного налога от 3 до 5 тысяч рублей, а еще 18,2% оплачивают в бюджеты своих регионов от 5 до 10 тысяч. В целом, на долю этих людей приходится более трети (39%) от общего числа респондентов.

Комментирует автовладелец Станислав Панин (автомобиль: Subaru Impreza WRX STi, стаж вождения: 15 лет):

- Мы живем в странном государстве, которое плодит странные налоги и поборы. Сама по себе идея транспортного налога в его нынешнем виде вызывает массу вопросов. Наличие машины как таковой еще не означает, что она вредит окружающей среде и портит дороги, а вот когда она ездит, и много – это уже другое дело. Поэтому давно пора было встроить этот налог, например, в акцизы на бензин. Когда-то эту идею пытались продвинуть в Думе, но в итоге цены на бензин подняли, а налог так и оставили.

Хорошо, для большинства владельцев этот налог невысок. Подавляющий процент автомобилей имеет мощность менее 200 л.с., за которые приходится платить примерно от 3000 до 10 000 рублей. Это еще терпимо. Но что, если человеку захотелось прикупить автомобиль выходного дня для души? Разумеется, значительная часть подобных игрушек имеет высокую мощность, а в моем случае она составляет аж 280 л. с., за которые в Москве мне приходится платить 42 000 рублей! И это при том, что в год на ней я проезжаю менее 5000 км, а сами дороги сильнее «портят» мой автомобиль, чем наоборот. Отдавать кровные и приличные деньги за лицезрение того, как с каждым годом качество дорог (даже в Москве!) неуклонно падает – то еще удовольствие.

Надеяться на адекватные шаги от властей не приходится, а использовать темные сомнительные схемы по обходу этой несправедливости не хочется. Остается только поделить эти 42 000 рублей на 356 дней и утешать себя тем, что обладание автомобилем мечты мне обходится всего в 115 рублей в день.