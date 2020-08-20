В ГосДуму внесен законопроект об отмене транспортного налога уже с 1 января 2021 года

Сегодня в ГосДуму внесен и направлен на рассмотрение Председателю законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в связи с отменой транспортного налога". В качестве законодательной инициативы депутат Андрей Барышев предлагает уже с 1 января 2021 года отменить транспортный налог, который, в соответствии с действующим законодательством, пополняет региональные бюджеты и для многих из них является существенной поддержкой.

В пояснительной записке к законопроекту депутат пишет, что принятие данного проекта федерального закона не повлечет дополнительные расходы из средств федерального бюджета. Он напоминает об идее возместить выпадающие доходы за счет акцизов на топливо. "Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране, - обосновывает свое предложение Барышев. - В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и её последствиями часть населения значительно меньше использует транспортные средства, при этом для указанной части населения отмена транспортного налога будет существенной мерой поддержки. С учётом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств".

Напомним, что в июне нынешнего года другие депутаты озвучивали предложение снизить транспортный налог на 2020 год - на 25%. Еще ранее предлагалось упразднить налог для почти 50% автовладельцев - на автомобили старше 10 лет и стоимостью ниже 1 млн рублей. Поступали предложения считать налог в зависимости от веса транспортного средства (аргумент: более тяжелые машины наносят больше вреда дорожному покрытию) и от габаритов (размеры парковочного места). Был вариант освободить от транспортного налога тех автовладельцев, кто долгое время не пользуется своим транспортным средством. Совсем недавно - возникла версия разрешить не платить налог только владельцам автомобилей отечественного производства.

Посмотрим, чем закончится сейчас очередная попытка переломить существующую ситуацию.