Владельцы автомобилей Skoda: какие они?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала Skoda-clubs.ru в июне 2020 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 500 владельцев автомобилей Skoda. Данное исследование касалось выбора автомобиля, его потребительских свойств и условий эксплуатации. По результатам опроса был также построен портрет российского владельца Skoda.

Данное исследование показало, что Skoda – это более мужской автомобиль, чем женский (93,5% против 6,5%). Также эксперты определили, что владельцы Skoda – общительные, щедрые и уступчивые люди, которые больше всего в своем автомобиле ценят безопасность и возможность путешествовать с семьей, получая удовольствие от жизни.

При выборе автомобиля 42% опрошенных в качестве альтернативы Skoda рассматривали Volkswagen, а 39% присматривались к KIA. В меньшей степени они подумывали о Hyundai (16%) или Toyota (15%). При этом 18% респондентов были настроены покупать только Skoda, а 23% раньше уже владели автомобилем чешского бренда.

По мнению участников опроса, главным преимуществом Skoda является хорошее соотношение «цена/качество» (так считают 29% участников исследования). «Просто понравился» – отметили 17%, не акцентируя, чем именно. Подходящий по размеру багажник оценили по достоинству 13%, а каждый десятый респондент выбрал именно Skoda, т.к. считает автомобили марки практичными и экономичными. Еще 9% привлекла к покупке их вместительность.

Именно вместительность Skoda называют в числе главных «плюсов», выявленных уже в процессе его эксплуатации, 32% владельцев. Вторым по популярности ответом был «комфорт» (29%), а каждый четвертый отметил динамику. Что касается недостатков, каждый девятый владелец уверен, что у Skoda их просто нет: 11% участников опроса не смогли назвать ни одного «минуса». Тем не менее, некоторые (16%) не очень высокого мнения о лакокрасочном покрытии автомобиля, еще 10% считают слабой шумоизоляцию.

Более подробная информация о потребительских предпочтениях автовладельцев содержится в маркетинговом отчете «Портрет российского автовладельца», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».