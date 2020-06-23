Динамика российского рынка новых автомобилей по сегментам в мае

Сегмент SUV остается крупнейшим на российском рынке. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его доля в мае 2020 года составила 46%. В количественном выражении это равно 28,4 тыс. купленных машин – на 44% меньше, чем в мае 2019 года.

Также довольно значительным сегментом нашего авторынка является сегмент В. На него пришлось почти 39%, что эквивалентно 24 тыс. приобретенных жителями нашей страны новых легковых автомобилей (-48%). Таким образом, суммарная доля этих двух сегментов составляет около 85%. В свою очередь, на каждый из оставшихся сегментов приходится менее 5% российского рынка. Отметим, что больше других в мае «просел» сегмент D – его рыночный объем снизился на 64,7%.

Если в сегменте В самой популярной моделью является LADA Granta, то среди SUV первенствует Hyundai Creta. Их майские показатели составили 6028 и 3155 автомобилей соответственно. Модели-лидеры других сегментов рынка, а также их результаты, представлены на картинке.

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.

* Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма