Динамика российского авторынка в мае 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года рынок новых легковых автомобилей в России продолжил падение, которое составило 47,6% по сравнению с маем 2019 года. Массовый сегмент при этом снизился на 48,3%, а премиальный – на 41,6%.

Автомобили массовых марок за этот период приобрели 55 151 человек. Большинство брендов, входящих в ТОП-25 по объему рынка, показали снижение более чем на 30%. Положительная динамика наблюдается лишь у четырех марок – Ravon (рост в 40 раз), Changan (+141%), Isuzu (+83,3%) и Haval (+5,3%). Отмечается, что рыночный рост у этих марок, как правило, связан с низкой базой прошлого периода.

Остальные марки из массового сегмента в мае ушли «в минус». Менее четверти рынка потеряли только УАЗ (-17,9%) и FAW (-24%). У девяти марок объемы снизились от 25% до 50%, а еще у семи – от 50% до 60%. Более 70% от показателей мая 2019 утратили Subaru (-71,1%) и Peugeot (-74,2%), а максимальное падение в ТОП-25 отмечено у американского Ford (-98,3%).

Владельцами автомобилей премиум-марок за отчетный период стали 6 512 человек, при этом здесь абсолютно у всех брендов наблюдается отрицательная динамика. Сравнительно неплохо дела шли у Lexus и MINI, которые потеряли «всего» 23,1% и 25% рынка соответственно. Более половины от результатов мая 2019 утратили Porsche (-51,7%), Jeep (-55,1%), Volvo (-61,9%) и Jaguar (-64,8%). А сильнее всего кризис затронул японский бренд Infiniti и корейский Genesis – их рыночное падение превысило 70%.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.