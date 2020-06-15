Lexus – лидер рейтинга по удовлетворенности сервисом в дилерском центре

В рамках подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Новые автомобили: мнения автовладельцев» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели оценку уровня удовлетворенности сервисом официального дилера. Исследование проводилось путем онлайн опроса в ноябре 2019 года, в котором приняли участие более 3000 автовладельцев 30 самых популярных марок на российском рынке.

Согласно результатам проведенного исследования, наибольший индекс удовлетворенности сервисом – у японского премиум-бренда Lexus (84,7 балла). С отставанием от лидера более чем на 3 балла второе и третье место тоже заняли премиальные марки – Volvo (81,1 балла) и Infiniti (80,6 балла). Далее следует Honda (79,1 балла), а замыкает первую пятерку BMW (78,8 балла).

В ТОП-10 по показателю удовлетворенности сервисом в дилерском центре также вошли: Toyota (78,2 балла), Mercedes-Benz (77,9 балла), Subaru (76,8 балла), Suzuki (76,8 балла) и Audi (76,6 балла).

Как видно из результатов исследования, многие автовладельцы удовлетворены обслуживанием на сервисе официального дилера. Средний индекс удовлетворенности по всем представленным в исследовании брендам (30 шт.) составил 73 балла. Отметим, что у первой десятки результат оказался выше среднего.

Примечание: в исследовании приняло участие более 3000 владельцев автомобилей 2014 – 2019 гг. выпуска (автомобили куплены новыми), в выборке – не менее 100 анкет на каждую марку. Индекс удовлетворенности обслуживанием в дилерском центре является интегральным показателем, объединяющим оценку уровня удовлетворенности по 10 критериям: приветливость персонала/готовность оказать помощь, запись на сервис в приемлемые сроки, время ожидания приемки автомобиля, техническая компетентность консультанта сервиса, готовность предоставить калькуляцию расходов, информация/разъяснения по выполненным работам, соблюдение запланированных сроков выполнения работ, качество, стоимость работ и запасных частей.