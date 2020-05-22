ТОП-20 регионов: кто потерял в апреле больше других?

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в апреле нынешнего года жители нашей страны купили 54,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 64,2% меньше, чем за тот же период 2019 года. Эксперты агентства решили посмотреть, как это затронуло субъекты РФ.

Мы решили взять ТОП-20 регионов по апрелю прошлого года, чтобы было наглядно видно, как ухудшилась ситуация сейчас. Лидирующие позиции в рейтинге сохранила Москва, но при этом она и потеряла больше всех - почти 80% от прежних объемов (4765 и 23354 шт. соответственно).

Также более чем на 70% рухнули авторынки Санкт-Петербурга, Подмосковья и еще нескольких российских регионов. Как известно, причиной столь негативных результатов является пандемия коронавируса, которая способствовала введению ограничений в работе автодилеров.

При этом в различных субъектах РФ динамика падения авторынка заметно отличается. Так, в Кемеровской (-32,3%) и Оренбургской (-43,4%) областях рынок в апреле сократился менее чем наполовину. Во-первых, это зависит от того, была ли разрешена работа дилеров (например, в Москве она была запрещена), и жесткости режима самоизоляции. Во-вторых, разрешение на их работу принималось региональными властями самостоятельно и отличалось по срокам.

Полный список автодилеров по городам РФ - смотрите на сайте "Цена Авто" в разделе "Дилеры".