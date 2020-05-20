Динамика авторынка в апреле по городам-миллионникам РФ

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в апреле 2020 года более четверти (28%) новых легковых автомобилей в РФ было куплено жителями городов-миллионников. В численном выражении на мегаполисы пришлось 15,2 тыс. машин, что на 72% меньше, чем в апреле 2019 года. Отметим, что в целом по России падение авторынка в прошлом месяце составило 64%.

При более глубоком рассмотрении очевидно, что в 9 из 16 городов-миллионников апрельская ситуация с покупкой автомобилей сложилась лучше, чем в целом по стране. Так, в Омске в прошлом месяце было приобретено новых легковых машин "всего" на 38% меньше результата годичной давности. Динамику лучше общероссийского уровня продемонстрировали также Красноярск (-44%), Новосибирск (-48%), Екатеринбург (-51%), Волгоград (-57%), Воронеж (-60%), Челябинск (-60%), Самара (-61%) и Пермь (-62%).

Самое большое падение интереса к новым автомобилям среди городов-миллионников в апреле произошло в Москве (-80%). Отметим, что именно в столице в связи с самым большим количеством жителей, зараженных COVID-19, были приняты наиболее суровые ограничительные меры, способствующие самоизоляции горожан.

Кроме этого, больше, чем в среднем по России, снизились объемы покупок новых автомобилей в Краснодаре (-75%), Казани (-74%), Санкт-Петербурге (-73%), Ростове-на-Дону (-71%), Уфе (-71%) и Нижнем Новгороде (-67%).

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