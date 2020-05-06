Лидеры авторынка Санкт-Петербурга в 1 квартале 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые три месяца 2020 года жители Петербурга купили 23,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Лидерство на местном рынке принадлежит корейской марке KIA – в 1 квартале на дорогах Северной столицы появилось 3,3 тыс. новых таких машин (+22%). На второй строчке марочного рейтинга находится другой корейский производитель – Hyundai (2,4 тыс. шт.), показатель которого за отчетный период незначительно снизился (-0,2%). Замыкает тройку лидеров на рынке Санкт-Петербурга немецкий бренд Volkswagen, результат которого в январе – марте 2020 года составил 2,4 тыс. единиц (+36,2%).

Стоит отметить, что большинство (8) брендов, входящих в ТОП-10 петербургского авторынка, показывает положительную динамику. Исключение составили только японский Mitsubishi (-1,8%) и корейский Hyundai (-0,2%). При этом наибольший рост демонстрирует японская Toyota (+45,1%).

Самой популярной моделью в Питере является седан Volkswagen Polo, обладателями которого в 1 квартале 2020 года стали 1,2 тыс. местных жителей (+54,7%). На второй позиции модельного рейтинга находится кроссовер Hyundai Creta, которую выбрали 1,1 тыс. петербуржцев (+30,6%). На третьем месте расположился KIA Rio, разошедшийся тиражом в 962 экземпляра (+6,4%). В ТОП-5 модельного рейтинга здесь также попали Volkswagen Tiguan (851 шт.; +27,8%) и LADA Vesta (730 шт.; -2%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», самое сильное в ТОП-20 рыночное падение зафиксировано у седана Hyundai Solaris (-36,3%). А вот наибольший рост в 1 квартале демонстрирует кроссовер Toyota RAV4 (+94,3%).

Полный список дилеров Санкт-Петербурга (и не только) содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».