Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в 1 квартале 2020 года

В январе – марте нынешнего года в нашей стране было реализовано 398,5 тыс. новых легковых автомобилей и LCV. Это на 1,8% больше, чем за тот же период 2019 года.

Лидерство на российском рынке традиционно удерживает отечественная марка LADA – в 1 квартале продажи составили 79,6 тыс. единиц, снизившись на 3,4%. Таким образом, ее доля оказалась равной 20%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды KIA (51,9 тыс. шт.) и Hyundai (41,6 тыс. шт.), но если первый из них демонстрирует падение (-2,1%), то второй – небольшой рост (+0,4%).

В ТОП-10 марок более половины (6) марок показывают рыночный рост, при этом наибольший – у японской Toyota (+26%). В «отрицательной» зоне пребывают 4 бренда, а сильнее всего продажи упали у японского Nissan (-5,5%).

В модельной структуре российского рынка первые две строчки занимают представители LADA. Лидером остается Granta – за три месяца она разошлась тиражом в 29,7 тыс. единиц, что на 3,6% больше, чем год назад. На втором месте – Vesta, продажи которой сократились на 4% до 26,8 тыс. машин. Звание лучшей иномарки по-прежнему сохраняет KIA Rio – в 1 квартале реализация автомобилей этого семейства составила 22,9 тыс. единиц (+2,8%).

В первой пятерке также оказываются кроссовер Hyundai Creta (18,8 тыс. шт.; +12,2%) и седан Volkswagen Polo (12,8 тыс. шт.; +8,6%). А вот за ними располагаются две модели, показывающие наихудшую и наилучшую динамику продаж – седан Hyundai Solaris (12,1 тыс. шт.; -14,7%) и кроссовер Toyota RAV4 (11,6 тыс. шт.; +96,4%).

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