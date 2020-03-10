Динамика продаж автомобилей по маркам в феврале 2020 года

Российский авторынок в последний зимний месяц снизился на 2,2%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть, какую динамику показали его участники.

Несмотря на общее падение рынка, у целого ряда марок в феврале 2020 года отмечен рост. Наибольший его показатель зафиксирован у китайского бренда Changan, реализация которого выросла в 6,3 раза. У Suzuki, FAW и Haval рыночная динамика находится в интервале от +100% до +200%.

У других производителей продажи увеличились не столь значительно, но здесь стоит выделить Renault (+19,1%), Toyota (+16,6%) и Hyundai (+0,8%), которые входят в ТОП-5 российского авторынка по объемам реализации.

Впрочем, у большинства марок в феврале наблюдалось падение продаж. Кроме американского бренда Ford (-98,6%), который покинул легковой сегмент, существенная отрицательная динамика отмечена у Chevorolet (без учета Niva), Zotye, Lifan и Infiniti. Они потеряли свыше половины от уровня февраля 2019-го.

Из тех производителей, продажи которых упали более чем на 10%, обращает на себя внимание Skoda (-12,5%). Кроме этого, в «минусе» оказались лидер рынка, которым является отечественная LADA (-7,4%), и лучший бренд среди иностранных – KIA (-3,5%).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом – с помощью калькулятора «Оценка авто».