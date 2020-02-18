Обновлённый Hyundai Solaris: старт производства

Сегодня, 18 февраля, завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил 2-миллионный автомобиль. При этом юбилейным экземпляром стал обновлённый седан Hyundai Solaris, производство которого тоже стартовало сегодня.

Напомним, что эта модель производится на петербургском автозаводе с самого открытия, а с 2011 года уже было выпущено 930 тысяч машин данного семейства. Иными словами, это примерно половина (46,5%) от всего объема производства за весь период работы предприятия.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за те 9 лет, что Hyundai Solaris присутствует на российском рынке, было продано 835 779 таких автомобилей. Эта модель стабильно входит в ТОП-5 самых популярных в нашей стране, а в 2016 году даже становилась лидером рынка, впервые в истории потеснив с трона представителя отечественной марки LADA.

Отметим, что автозавод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус», помимо Hyundai Solaris, выпускает ещё кроссовер Hyundai Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line. Здесь три основных цеха: штамповки, сварки и сборки. Предприятие работает в 3 смены, 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, но иногда и по субботам. Общее число персонала – 2300 человек. Зарплата у рабочего персонала – от 52 тысяч рублей (в зависимости от квалификации).

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