Лидеры и аутсайдеры авторынка России в январе 2020 года

В первый месяц года продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране составили 102 102 единицы (без учета данных по BMW и MINI). Это на 1,8% больше, чем в январе 2019 года.

Первенство среди марок удерживает LADA. Ее продажи в январе составили 21 790 автомобилей, что соответствует доле рынка 21,3%. На втором месте - KIA, с результатом 14 955 проданных экземпляров и рыночной долей 14,6%. Замыкает тройку лидеров еще один корейский бренд, Hyundai, с показателем 11 395 автомобилей и долей 11,2%.

Также отметим, что только у трех из десяти марок-лидеров отмечается отрицательная динамика по сравнению с январем 2019 года (KIA, Nissan и GAZ), остальные семь показывают рост. При этом самые высокие темпы демонстрирует Toyota (+20,4%).

В модельной структуре первое место cохранила за собой отечественная LADA Granta. Объем реализации этой модели в январе составил 8470 единиц (+11%). Следом идет LADA Vesta с результатом 7 506 проданных автомобилей (+6%). Третьей стала KIA Rio, чьи продажи остались практически на уровне января 2019 года - рост на 0,2% до 6 258 машин. В пятерку лидеров также вошли кроссовер Hyundai Сreta (5 376 шт.; +28,4%) и седан Volkswagen Polo (3 483 шт.; -5,7%).

В целом же из 20 моделей-лидеров у 11 зафиксирован рост продаж в январе, при этом наибольший - у Toyota RAV4 (+78,3%). Остальные 9 моделей демонстрируют падение: от -2,7% (LADA Largus) до -24,2% (Renault Duster).

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