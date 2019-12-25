Динамика продаж автомобилей по сегментам в ноябре 2019 года

В последний осенний месяц реализация новых легковых автомобилей в России составила почти 145 тыс. единиц, что на 7,1% ниже результата ноября 2018 года. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что падение затронуло большинство сегментов российского авторынка, а рост наблюдается только в трех: MPV (+17,3%), E (+15,6%) и LAV (+0,1%).

Крупнейшим сегментом авторынка РФ остается SUV, на долю которого в ноябре пришлось 46,8%. За этот период россияне приобрели 67,8 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 1% меньше, чем год назад. Лидером тут остается Hyundai Creta (7 273 шт.; +7%), на втором месте находится Volkswagen Tiguan (3 718 шт.; +6,6%), а на третьем – Renault Duster (3 443 шт.; -4,8%).

Доля сегмента В по итогам прошлого месяца составила 35,6%, что эквивалентно 51,5 тыс. реализованных экземпляров. Тройка лидеров здесь следующая: на первой строчке – LADA Granta (12 574 шт.; -5,6%), вторую позицию по объемам продаж занимает LADA Vesta (8 703 шт.; -12,1%), за которой следует KIA Rio (7 733 шт.; -9,4%).

Отметим, что на два сегмента (SUV и В) по-прежнему приходится свыше 80% российского рынка. Среди оставшихся стоит выделить сегменты С и В, доля которых в ноябре составила 5,4% и 5% соответственно. У остальных же она менее 3%.

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