Казахстанский авторынок за 9 месяцев 2019 года

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам 9 месяцев 2019 года составили 53 874 единицы, что на 22% больше показателя годичной давности.

Как сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ), лидером на авторынке соседней страны за отчетный период осталась LADA, реализовавшая 11 092 автомобиля – на 15% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что по итогам января – сентября российская марка сумела занять более 20% местного рынка. На втором месте – японская Toyota, результат которой составил 10 529 машин (+15%). Третью позицию сохраняет Hyundai, продемонстрировавший самую высокую в ТОП-5 динамику (+76%) – автомобили корейской марки выбрали 10 008 покупателей.

Далее следует KIA с показателем 2 358 проданных машины, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров Renault, чьи дилеры реализовали 1796 автомобилей (+37%). Отметим также, что вся пятерка лидеров показывает положительную динамику, причем выраженную двузначными числами.

Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Казахстана возглавляет бизнес-седан Toyota Camry, который по итогам 9 месяцев 2019 года был реализован в количестве 4776 автомобилей. За ним следуют: LADA Granta (3664 шт.), Hyundai Tucson (3256 шт.), LADA Vesta (2653 шт.) и LADA 4x4 (2469 шт.).

Быстро узнать стоимость этих моделей на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».