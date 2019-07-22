Авторынок Украины за 9 месяцев 2019 года

сегодня, 15:25 317 0
Авторынок Украины за 9 месяцев 2019 года
Экспорт транспортных средств из России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам января – сентября 2019 года составил 63,4 тыс. единиц, что почти на 12% больше показателя годичной давности.

Лидером украинского авторынка является Renault, реализовавшая за отчетный период 10070 автомобилей – в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Таким образом, примерно каждая шестая купленная украинцами машина относится к этой французской марке. А вот каждый седьмой автомобиль носит эмблему Toyota – за 9 месяцев продажи японского бренда составили 8870 штук, увеличившись на четверть. На третьей позиции находится корейская KIA: автомобили этой марки выбрали 5300 покупателей, а ее результат вырос на 71%. Далее следует японский Nissan (4110 шт.; +12,5%), а замыкает пятерку лидеров корейский Hyundai (3760 шт.; +4,4%).

Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Украины возглавляет кроссовер KIA Sportage, который по итогам 9 месяцев нынешнего года разошелся по стране в количестве 4170 автомобилей. За ним следуют: кроссовер Renault Duster (3480 шт.), кроссовер Toyota RAV4 (2980 шт.), седан Renault Logan (2850 шт.) и хэтчбек Renault Sandero (2000 шт.).

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, источник: АВТОСТАТ

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