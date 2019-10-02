Какова удовлетворенность обслуживанием у официального дилера и на независимой СТО?

Опрос*, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с порталом Авто Mail.Ru, показал, что как только заканчивается гарантийный срок автомобиля, автовладельцы начинают реже обращаться за обслуживанием к официальным дилерам, в то время как популярность независимых СТО, напротив, становится выше.

Эксперты решили посмотреть, почему так происходит и предложили респондентам оценить удовлетворенность сервисным обслуживанием в дилерском центре и на независимой СТО по 7 критериям (предоставление калькуляции расходов, предоставление информации по выполненным работам, качество выполнения работ и соблюдение обещанных сроков, техническая компетентность консультантов, стоимость работ и запасных частей).

Результаты опроса показали, что и официальным дилерским центрам, и независимым СТО по большинству критериев (5 из 7) респонденты выставили достаточно высокие оценки. При 5-балльной системе средние баллы по ним оказались в диапазоне 4,41 - 4,63.

Главные расхождения в оценке удовлетворенности обслуживанием у официального дилера и независимой СТО получились лишь по стоимости работ и запасных частей. В обоих случаях симпатии автовладельцев оказались на стороне независимой СТО (более 4 баллов). При этом средний балл у официального дилера сразу заметно снизился: до 3,43 - по стоимости работ и до 3,17 - по стоимости запасных частей.

Полный список дилерских центров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Опрос проводился в июле 2019 года, участвовало более 6 000 автовладельцев.