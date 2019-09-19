Официальный дилерский центр или независимая СТО?

Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с порталом Авто Mail.Ru, показал, что пока автомобили находятся на гарантии, большинство российских автовладельцев (83%) предпочитают обслуживать и ремонтировать их у официальных дилеров.

На независимые СТО в этот период жизни автомобиля обращаются только 8%. Оставшиеся 9% делают это самостоятельно или у частного механика. Как только гарантийный срок заканчивается, соотношение резко меняется: к официальным дилерам обращаются значительно меньше автовладельцев (уже только 23%), в то время как популярность независимых СТО, напротив, становится выше (вырастает до 38%).

Итоги опроса, проведенного в июле 2019 года, также показали, что по окончании гарантийного срока к независимым СТО чаще, чем к официальным дилерам, обращаются практически по всем основным проблемам. Так, например, если с ремонтом двигателя и коробки передач автовладельцы обращаются на независимые СТО в 2 раза чаще, чем к «официалам» (22% против 44% и 24% против 49% соответственно), то по поводу кузовного ремонта это соотношение меняется еще сильнее (14% против 53%). Предпочтения по месту обслуживания и ремонту кондиционеров так же очевидно демонстрируют рост симпатий к независимым СТО: соотношение уже 59% против 15%, т.е. разница почти в 4 раза. За услугой «развал/схождение колеc» к независимым СТО обращаются в постгарантийный период уже 67% автовладельцев (против 15% тех, кто остается на обслуживании у официальных дилеров).

Проведем простейшие математические действия (сложим доли официальных и независимых СТО) и отметим, что, судя по полученным результатам, довольно значимый процент респондентов после окончания гарантийного срока автомобиля начинают ремонтировать его сами или у знакомого механика-частника. Например, 43% автовладельцев поступает так с ремонтом ходовой части, а каждый третий - с ремонтом двигателя (34%), электрики и кузова (по 32%).

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