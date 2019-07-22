Какие характеристики моделей SUV предпочитают россияне?

По итогам восьми месяцев 2019 года самым популярным на авторынке России остается сегмент SUV. Кроссоверы и внедорожники за этот период времени были реализованы в объеме почти 450 тыс. единиц, что составляет более 43% рынка.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», выделив десятку самых продаваемых моделей сегмента, на которые приходится почти половина объема реализации от всех проданных в России SUV, решили посмотреть, какие версии этих автомобилей (с каким приводом, коробкой передач и типом топлива) пользуются наибольшей популярностью у россиян. Предлагаемая инфографика позволяет видеть это более детально.

Так, исследование показало, что Hyundai Creta, возглавляющая рейтинг (объем реализации в январе - августе составил 45,6 тыс. шт.), в нашей стране предлагается только в бензиновой версии, преимущественно в переднеприводном исполнении (на полный привод пришлось всего 26%) и с автоматической коробкой передач (72% выбрали «автомат» и только 28% остановились на «механике»).

Помимо «Креты», дизельная версия на российском рынке отсутствует у таких моделей, как LADA 4x4, Renault Kaptur и Mitsubishi Outlander. Отметим также, что LADA 4x4 предлагается только в полноприводном варианте и только с бензиновым мотором и механической КП.

Инфографика позволяет видеть, какие модели россяине предпочитают покупать в полноприводной версии - Renault Duster (90% купивших эту модель предпочли полный привод), KIA Sportage (55%), Volkswagen Tiguan (66%), Toyota RAV4 (82%), Skoda Kodiaq (78%), Mitsubishi Outlander (74%).

Она также позволяет судить, насколько популярна в первой десятке моделей автоматическая трансмиссия, в частности, у KIA Sportage (84% от общего объема), Nissan Qashqai (84%), Skoda Kodiaq (87%), Volkswagen Tiguan (88%), Toyota RAV4 (89%), Mitsubishi Outlander (100%). Последний продается исключительно с вариатором.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».