Какие характеристики моделей SUV предпочитают россияне?

сегодня, 14:45 96 0
Какие характеристики моделей SUV предпочитают россияне?
Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля
Все готовые отчёты

По итогам восьми месяцев 2019 года самым популярным на авторынке России остается сегмент SUV. Кроссоверы и внедорожники за этот период времени были реализованы в объеме почти 450 тыс. единиц, что составляет более 43% рынка.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», выделив десятку самых продаваемых моделей сегмента, на которые приходится почти половина объема реализации от всех проданных в России SUV, решили посмотреть, какие версии этих автомобилей (с каким приводом, коробкой передач и типом топлива) пользуются наибольшей популярностью у россиян. Предлагаемая инфографика позволяет видеть это более детально.

Так, исследование показало, что Hyundai Creta, возглавляющая рейтинг (объем реализации в январе - августе составил 45,6 тыс. шт.), в нашей стране предлагается только в бензиновой версии, преимущественно в переднеприводном исполнении (на полный привод пришлось всего 26%) и с автоматической коробкой передач (72% выбрали «автомат» и только 28% остановились на «механике»).

Помимо «Креты», дизельная версия на российском рынке отсутствует у таких моделей, как LADA 4x4, Renault Kaptur и Mitsubishi Outlander. Отметим также, что LADA 4x4 предлагается только в полноприводном варианте и только с бензиновым мотором и механической КП.

Инфографика позволяет видеть, какие модели россяине предпочитают покупать в полноприводной версии - Renault Duster (90% купивших эту модель предпочли полный привод), KIA Sportage (55%), Volkswagen Tiguan (66%), Toyota RAV4 (82%), Skoda Kodiaq (78%), Mitsubishi Outlander (74%).

Она также позволяет судить, насколько популярна в первой десятке моделей автоматическая трансмиссия, в частности, у KIA Sportage (84% от общего объема), Nissan Qashqai (84%), Skoda Kodiaq (87%), Volkswagen Tiguan (88%), Toyota RAV4 (89%), Mitsubishi Outlander (100%). Последний продается исключительно с вариатором.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи внедорожники дизель suv автоматическая трансмиссия кроссоверы автомат акп модели-лидеры коробка-автомат hyundai hyundai creta kia kia sportage lada lada 4x4 mitsubishi mitsubishi outlander nissan nissan qashqai renault renault kaptur renault duster skoda skoda kodiaq toyota toyota rav4 volkswagen volkswagen tiguan

Новости на тему

Российский завод Toyota завершает выпуск кроссовера RAV4 четвертого поколения

сегодня, 09:24

Все новости

Статьи на тему

Автомобиль не вино, но с годами может и дорожать («Автостат»)

22 июля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам в августе 2019 года

23 сентября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно