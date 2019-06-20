ТОП-10 марок-лидеров по продажам SUV в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года россияне приобрели почти 330 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Таким образом, сегмент SUV по-прежнему остается крупнейшим на нашем рынке с долей около 43%.

Больше всего автомобилей сегмента SUV в РФ продает корейский бренд Hyundai – за 6 месяцев было реализовано чуть более 51 тыс. таких машин. Второе место занимает Renault (32,4 тыс. шт.), на третьем – Nissan (29,9 тыс. шт.).

Также более 20 тысяч новых кроссоверов и внедорожников за этот период реализовали Toyota, KIA и Volkswagen. Показатели Mitsubishi, LADA, BMW и Chevrolet, которые тоже попадают в ТОП-10, находятся в диапазоне от 10 до 19 тыс. единиц.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», у трех из десяти представленных марок доля SUV в общих продажах превышает 95%. К примеру, у Chevrolet почти весь объем реализации приходится на внедорожник Niva. У японских Nissan и Mitsubishi тоже практически вся линейка автомобилей состоит из SUV. У четырех брендов, среди которых есть и два лидера, кроссоверы и внедорожники занимают от 50% до 60% продаж (Hyundai, Renault, Toyota, BMW).

У Volkswagen этот показатель совсем чуть-чуть не дотягивает до 40%, а у KIA и вовсе только каждый пятый проданный автомобиль относится к SUV. Наименьшая доля SUV (около 9%) в общем объеме реализации бренда наблюдается у LADA – благодаря легендарному внедорожнику 4x4.

Отметим также, что у трех марок-лидеров данного рейтинга бестселлерами являются именно модели SUV. Так, 40% в продажах Hyundai занимает кроссовер Creta, который сохраняет лидерство и в целом по сегменту. У Renault на долю модели Duster приходится 29% всего объема реализации, а у Nissan примерно каждый третий проданный экземпляр – это кроссовер Qashqai.

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