Украинский авторынок в 1 полугодии 2019 года

сегодня, 12:12 431 0

Авторынок Украины в первом полугодии 2019 года
Экспорт транспортных средств из России
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам января - июня 2019 года составил 39,4 тыс. единиц, что на 4,7% больше показателя годичной давности.

Лидером украинского авторынка среди марок за этот период сталa Renault, реализовавшая 6020 автомобилей - на 42,7% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что по итогам полугодия французская марка сумела занять более 15% местного рынка, оттеснив лидера 2018 года - Toyota - на второе место. Результат японского бренда за 6 месяцев 2019 года составил 5540 машин (+15,2%). На третьей позиции находится корейская KIA: автомобили этой марки выбрали 3260 украинцев, а ее показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 83,7%. Далее следует японский Nissan (2730 шт.; +15,9%), а замыкает пятерку лидеров корейский Hyundai (2420 шт.; +3%).

Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Украины возглавляет кроссовер KIA Sportage, который по итогам полугодия разошелся в количестве 2420 автомобилей. За ним следуют: Renault Duster (2310 шт.), Toyota RAV4 (2080 шт.), Renault Logan (1740 шт.) и Hyundai Tucson (1150 шт.).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году - смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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