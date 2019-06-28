28.06.19 Прочитали 210 раз

Сколько стоят самые продаваемые в России премиальные автомобили?

Сколько стоят самые продаваемые в России премиальные автомобили?
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В январе – мае 2019 года россияне приобрели около 60 тыс. новых автомобилей премиум-брендов. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных таких моделей, а специалисты сайта «Цена Авто» добавили их цены.

Возглавляет этот рейтинг кроссовер Lexus RX, чья стартовая цена начинается от 3 011 тыс. руб. За отчетный период было продано 3 105 таких автомобилей. При этом средневзвешенная цена Lexus RX ближе всего, по сравнению с другими моделями рейтинга, находится к «золотой середине» и составляет 3 793 тыс. руб.

На втором месте – Mercedes-Benz E-Klasse с показателем 2 891 реализованный автомобиль. Из-за того, что эта модель выпускается в четырех видах кузова, его стоимость в базовой и топовой комплектациях существенно различается и составляет от 3 180 до 8 180 тыс. руб.

Всего на 28 проданных автомобилей отстает от него BMW 5-Series, который занимает третью строчку рейтинга. За 5 месяцев текущего года было продано 2 863 таких машины. Минимальная цена BMW 5-Series практически совпадает со стартовой ценой на Lexus RX – 3 030 тыс. руб.

Интересно отметить, что Mercedes-Benz C-Klasse с минимальной в рейтинге ценой (2 380 тыс. руб.) занял лишь седьмое место в ТОП-10. За отчетный период владельцами этой модели стали 1 932 россиянина.

А вот самую высокую цену за базовую комплектацию, 5 600 тыс. руб., имеет Merceds-Benz GLS, занимающий последнюю строчку рейтинга. Очевидно, из-за высокой стартовой цены спрос на эту модель не столь велик: за 5 месяцев было продано 1 562 таких автомобиля.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».  

* Средневзвешенная цена модели рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен и объемов ее продаж с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

, источник: АВТОСТАТ

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