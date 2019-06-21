ТОП-10 моделей авторынка за 5 месяцев и актуальные цены на них

В январе-мае нынешнего года россияне приобрели 677 570 новых легковых автомобилей. Первые две строчки в рейтинге самых востребованных моделей автомобильного рынка по-прежнему занимают отечественные модели - Lada Granta и Lada Vesta.

LADA Granta остается лидером рынка благодаря наименьшей стартовой цене от 434,9 тыс. руб. За первые пять месяцев этого года ее реализация составила 52,4 тысячи единиц. При этом, средневзвешенная цена* LADA Granta составила 522,2 тыс. руб. и приблизилась к «золотой середине», что свидетельствует о смещении покупательского спроса в сторону более дорогих модификаций.

Другая модель АВТОВАЗа, LADA Vesta, имеет чуть более высокую минимальную цену - от 594,9 тыс. руб., однако также вполне отвечает запросам россиян по соотношению «цена-качество». С января по май владельцами этой модели стали 46,8 тысяч человек, а средневзвешенная цена составила 764,6 тыс. руб.

Замыкает тройку лидеров корейская модель KIA Rio. Несмотря на сравнительно высокую стартовую цену в 754,9 тыс. руб., этот автомобиль остается весьма популярным – за отчетный период было продано более 39 тысяч KIA Rio. Отметим, что средневзвешенная цена здесь составляет 946,2 тыс. руб. и явно смещена в сторону топовых комплектаций.

Что касается остальных моделей, то эксперты сайта «Цена Авто» собрали десятку самых продаваемых, а также привели их минимальную и максимальную цены. На представленной инфографике можно увидеть, почему именно их выбирают россияне.

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*Средневзвешенная цена модели рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен и объемов ее продаж с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).