21.05.19 Прочитали 193 раз

ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ в январе-апреле 2019 года

ТОП-10-автомобилей-с-пробегом-в-январе-апреле-2019-года
АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 4 месяца 2019 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 1,62 млн единиц, что на 2,8% выше, чем за январь – апрель 2018 года. При этом продажи машин российских марок упали на 1,3%, а иномарок – выросли на 4,5%.

Среди отечественных автомобилей самым популярным на вторичном рынке по-прежнему остается LADA Samara – за 4 месяца реализация машин этого семейства составила 102 тыс. экземпляров, продемонстрировав падение на 9%. Показатели вазовской «классики» составили 69,2 тыс. автомобилей (-6%), «десятого» семейства - 62,4 тыс. экземпляров (-7%). Эксперты отмечают, что эти снятые с производства модели LADA хоть и занимают три первых места в рейтинге, но показывают отрицательную динамику рынка.

На четвертом месте располагается «Приора», производство которой также уже завершилось (летом 2018 года) – с января по апрель эта модель разошлась тиражом в 52,9 тыс. единиц (-1%). Закрывает пятерку лидеров «Калина» с результатом 38,7 тыс. экземпляров (+4%). Стоит отметить, что более половины моделей из нашего рейтинга (6 из 10) находятся в «плюсе». При этом наибольший рост отмечен у LADA Vesta (+98%), занимающей последнее место в ТОП-10.

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России остается Ford Focus, перепродажи которого за прошедшие месяцы 2019 года составили 39,4 тыс. единиц (+1%). На второй строчке – Toyota Corolla с результатом 31,1 тыс. экземпляров (+2%). Далее следуют Hyundai Solaris (29,9 тыс. шт.; +12%) и KIA Rio, демонстрирующий наибольший рост в рейтинге (+19% до 27,7 тыс. шт.). В пятерку иномарок-лидеров вторичного рынка также вошла Toyota Camry (24,8 тыс. шт.; +9%). Все модели из ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом демонстрируют рост, за исключением Daewoo Nexia (-8%).

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, источник: www.autostat.ru

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