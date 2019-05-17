Сколько стоят самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России?

Сегмент кроссоверов и внедорожников занимает более 40% российского авторынка. Лидирует здесь по-прежнему Hyundai Creta – за 4 месяца нынешнего года россияне приобрели порядка 23 тысяч экземпляров этой модели, стоимость которой составляет от 957 до 1 335 тыс. рублей.

Очевидно, что корейский производитель в точности угадал ожидания покупателей, раз Creta уже не первый год является самым популярным кроссовером в нашей стране. Напомним, что корейская модель сместила с трона прежнего лидера – Renault Duster (11 888 тыс. шт.), который несколько лет до этого первенствовал в сегменте SUV. Сейчас он довольствуется только вторым местом, хотя и стоит дешевле (699 – 1 138 тыс. рублей).

К слову сказать, он вместе со своим «собратом» Renault Kaptur (8 544 шт.) даже по суммарным продажам уступает «Крете». А ведь «Каптюр» имеет те же ценовые показатели, что и «кореец»! Более того, минимальная планка у него даже чуть привлекательнее – 944 тыс. рублей.

А замыкает тройку лидеров российского рынка SUV внедорожник LADA 4x4, который является еще и самым дешевым (519 – 614 тыс. рублей, с учетом 5-дверной версии). Пожалуй, этот фактор и позволяет ему оставаться на рынке уже более 40 лет и по-прежнему пользоваться спросом. По крайней мере, более 10 тысяч проданных экземпляров говорят об этом более чем уверенно.

Что касается остальных моделей сегмента SUV, то эксперты сайта «Цена Авто» собрали десятку самых продаваемых из них, а также привели минимальную и максимальную цены. На представленной картинке можно увидеть, почему именно их и выбирают россияне.

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